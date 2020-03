Il nostro Confidi non rallenta la sua operatività, spiega Minin

Come sempre durante i suoi 45 anni di attività e oggi più che mai, Finreco, il Confidi della cooperazione del Friuli VG è pronto a sostenere le cooperative della nostra regione dando un valore reale alla mutualità, alla conoscenza diretta delle realtà produttive, alla prossimità ai territori e alle comunità per cogliere con prontezza le richieste delle pmi e trasformarle in proposte alle istituzioni e in azioni concrete.

In proposito, il Consiglio di Amministrazione di Finreco, presieduto da Stefano Minin, ha recentemente deliberato la rinuncia alle commissioni di istruttoria e l’applicazione di una concreta scontistica sulle commissioni di garanzia. In parità con gli altri 5 Confidi regionali, inoltre, Finreco potrà attingere allo stanziamento di 4 milioni di euro previsto dalla Regione per la per provvedere alla concessione di garanzie a favore delle cooperative danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta ufficialmente il 23 febbraio 2020.

«Seppur nel doveroso rispetto delle leggi che tendono a mettere in sicurezza, in primis, i collaboratori – spiega Minin – Finreco è operativa e a completa disposizione delle cooperative che, in questo momento di blocco operativo, di non breve durata, hanno bisogno del nostro contributo per la necessaria resistenza aziendale e per l’importante sforzo innovativo che dovrà essere intrapreso a partire dal giorno dopo dell’uscita dall’emergenza».

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram