(ANSA) – AOSTA, 24 DIC – La presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Valle d’Aosta. Lo ha comunicato Paolo Zangrillo, commissario di Forza Italia per la Valle d’Aosta, precisando che la nomina pone fine al commissariamento del comitato regionale durato poco più di un anno. “In una fase politica particolarmente delicata per la Regione – afferma Zangrillo – poter contare su Emily, da anni impegnata con passione ed energia in rilevanti ruoli istituzionali e di governo, per Forza Italia è un valore aggiunto”. “Mettersi in gioco, specialmente di questi tempi, significa sapere cogliere – commenta Emily Rini – nuove sfide, nelle quali si crede profondamente. È per questo che non posso che ringraziare per la fiducia accordatami. Si tratta di un incarico che affronterò con il massimo impegno e con il massimo entusiasmo, partendo dal lavoro fatto sul territorio da coloro che mi hanno preceduta negli anni”.



