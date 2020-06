(ANSA) – NEW YORK, 14 GIU – “Ci sono cinque aree” che l’Italia dovrebbe affrontare e “credo che lo farà in modo efficiente”. Si tratta: “ridurre la burocrazia nella pubblica amministrazione; efficienza negli investimenti; riforma delle tasse e della loro riscossione per una ripresa più inclusiva e equa: allentamento delle regole per migliorare la concorrenza: le disparità regionali”. Lo afferma il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, agli Stati generali in base al discorso pubblicato. “Queste sfide sono ben note e questo momento dovrebbe essere colto come un’opportunità per affrontarle e andare avanti”.

La numero uno del Fmi ha anche fatto i suoi complimenti all’Italia per la gestione dell’emergenza: “Bravo to Italy! Siete stati i primi a proteggere in modo aggressivo la popolazione – e facendolo avete protetto anche il successo di lungo termine dell’economia”. (ANSA).



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram