(ANSA) – PALERMO, 31 AGO – Una forte scossa di terremo, di

magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8., è stata registrata dai

sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

nel palermitano alle ore 6.14. L’epicentro sarebbe stato

localizzato in mare, al largo di Cefalù. Il sisma è stato

avvertito dalla popolazione soprattutto nella zona delle

Madonie, ma anche nel capoluogo in molti sono stati svegliati

dal tremore. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. Fino ad

ora non vengono segnalati danni. (ANSA).



Fonte Ansa.it