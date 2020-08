Michelle Hunziker, la popolare showgirl, posta sui social delle fotografie mentre si trova sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi e la Capitaneria avvia verifiche mirate. La conduttrice, in vacanza con la famiglia fra Realmonte e Agrigento, condividendo le fotografie ha chiarito che si trovava “fuori dalla zona recintata e vietata”.

La scogliera è, dalla fine di febbraio scorso, sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento, per motivi di sicurezza a causa dei distacchi già registratisi e per il rischio crolli. La Capitaneria – stando a quanto viene reso noto – ha avviato verifiche mirate sulle fotografie e sul punto esatto in cui sono state scattate.

Fonte Ansa.it

