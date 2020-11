(ANSA) – BARI, 07 NOV – Oggi in Puglia sono stati registrati

1.054 nuovi casi positivi al Covid 19. A Bari ci sono

attualmente 1.906 persone contagiate e 2.167 persone in

isolamento domiciliare. Stasera, alle ore 20 in via Sparano

questa era la situazione, ma poi tutti corriamo a casa a

indignarci del mancato rispetto delle regole o delle

restrizioni. Queste immagini sono uno schiaffo alle persone



