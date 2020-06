(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Tra le misure per “coniugare ambiente e sviluppo” oggi “si aggiunge un nuovo, importante tassello: il reddito energetico, che consentirà l’installazione senza costi di pannelli fotovoltaici per i cittadini più in difficoltà”. Lo annuncia il sottosegretario Riccardo Fraccaro, ideatore della proposta. “Il Dipe, Dipartimento per la Programmazione Economica di Palazzo Chigi, ha deliberato uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’istituzione di un fondo nazionale dedicato al reddito energetico”.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram