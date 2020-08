(ANSA) – SONDRIO, 12 AGO – Tre persone sono morte a causa

della frana staccatasi nel tardo pomeriggio di oggi a

Chiareggio, in Valtellina.

Le persone decedute – secondo quanto comunicato da Areu – sono

una donna, un uomo e una bambina, mentre nella stessa auto c’era

un altro bambino, di 5 anni, portato in codice rosso in

elicottero al Papa Giovanni XXIII. Altre persone coinvolte solo

marginalmente si sono allontanate, mentre non è ancora noto –

dicono ancora da Areu – se ci sono altre persone sotto la frana.

La valanga di detriti è piombata a valle all’imbocco

dell’abitato di Chiareggio, località turistica in quota di

Chiesa in Valmalenco (Sondrio), trascinando nel sottostante

torrente l’auto. Nella zona, poco prima, si era abbattuto un

violento temporale. Sul posto i Vigili del fuoco, ma anche

volontari di Chiesa in Valmalenco e della caserma di Tresivio

(Sondrio). (ANSA).



