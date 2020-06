(ANSA) – ROMA, 02 GIU – ”Al passaggio delle Frecce Tricolori riparte alle Scuderie del Quirinale la grande mostra di Raffaello. La ricostruzione in Italia parte dalla cultura e dalla bellezza in cui siamo immersi. E ricordiamoci che le mascherine lasciano liberi gli occhi”. Così twitta il Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini che stamattina ha aperto le porte delle Scuderie del Quirinale insieme al direttore Mario De Simoni per far entrare la prima visitatrice. (ANSA).



