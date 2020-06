(ANSA) – PARIGI, 20 GIU – La Francia riaprirà cinema e stadi da lunedì prossimo, 22 giugno, ma il pubblico alle partite sarà ammesso solo dall’11 luglio, con un massimo di cinquemila spettatori per volta. Lo ha annunciato il governo francese nella notte. Questo “limite massimo di 5.000 persone per grandi eventi, stadi e sale per spettacoli” rimarrà in linea di principio fino al 1 settembre. Ma “una nuova revisione della situazione epidemiologica nazionale sarà effettuata a metà luglio per decidere se sarà possibile una ulteriore apertura per la seconda parte di agosto”. Le nuove misure sono state decise durante una riunione del Consiglio di sicurezza e di difesa nazionale svolta sotto la guida del presidente Emmanuel Macron.

Durante la riunione, il ministro della sanità Olivier Véran ha osservato che gli indicatori per il monitoraggio dell’epidemia “rimangono generalmente su un trend positivo, ma che tuttavia la vigilanza rimane alta.



