Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e il capogruppo Ignazio Zullo

“Appena due settimane fa avevamo lanciato una provocazione che, oggi, si rivela quanto mai veritiera: Emiliano chiude le frontiere ai turisti – che, si presume, entrano in Puglia con il green pass – ed apre scriteriatamente ai migranti non vaccinati né tamponati e, ahinoi, positivi al Covid”.

È di questa mattina la notizia dello sbarco di circa 300 migranti nell’hotspot di Taranto, 33 dei quali positivi, alcuni scappati scavalcando le recinzioni ed eludendo la vigilanza. Alcuni rintracciati, altri no. Quindi accogliamo e condividiamo il grido di allarme del sindacato di Polizia circa il rischio per la salute dei poliziotti e dei cittadini.

Di questa tragedia annunciata chiediamo conto direttamente al presidente Emiliano, intanto perché non ha recepito il nostro monito, poi perché si faccia carico del problema interpellando il Governo nazionale e chiedendo un intervento immediato delle forze di governo a lui vicine. Con l’auspicio di non ritrovarci ancora, tra qualche settimana – o addirittura giorno – a discutere di questioni irrisolte”.