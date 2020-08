(ANSA) – FIRENZE, 31 AGO – “Al Governo chiedo di non lasciare

altre persone che sono come lui, di dare loro una mano, di farsi

vedere davvero, non come hanno fatto”. Lo ha detto Marco Vanni,

fratello di Luca, il ristoratore fiorentino morto suicida lo

scorso 22 agosto, che oggi ha partecipato al presidio in suo

ricordo organizzato dal gruppo Ristoratori Toscana a Firenze. A

chi gli ha chiesto se tema gesti analoghi da parte di altri

ristoratori, Vanni ha detto “spero di no”, aggiungendo però che “ne conosco di persone che si sentono abbandonate: ognuno può

essere d’aiuto all’altro, ma ci vuole un aiuto forte”.

Il gruppo Ristoratori Toscana ha dato luogo oggi a un

presidio in piazza Duomo a Firenze, davanti alla sede della

presidenza della Regione Toscana, per ricordare il collega

suicida, sensibilizzare nuovamente le istituzioni sulle

difficoltà delle imprese di settore, e denunciare

l’insufficienza delle misure su supporto al comparto della

ristorazione. Una delegazione del gruppo ha incontrato

l’assessore regionale al commercio Stefano Ciuoffo, mentre

l’assessore al commercio del Comune di Firenze, Federico

Gianassi, ha presenziato al sit-in dei ristoratori. Hanno

incontrato i manifestanti anche il candidato del centrosinistra

alle elezioni regionali, Eugenio Giani, e la candidata del

centrodestra Susanna Ceccardi. “Ci sentiamo abbandonati dalle

istituzioni – ha affermato Pasquale Naccari, portavoce del

gruppo Ristoratori Toscana -: da mesi denunciamo le difficoltà

che ci ritroviamo a vivere tutti quotidianamente, fino ad oggi

nessuno ci ha ascoltati. Chiediamo che questi drammi non cadano

nel dimenticatoio perché quanto successo non accada mai più.

Perché a noi sembra che dopo pochi giorni le istituzioni si

siano già dimenticate di questa tragedia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

