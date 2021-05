(ANSA) – ANCONA, 26 MAG – Un collaudato e consolidato

sistema di frode avrebbe permesso a un gruppo di imprese, la

maggior parte delle quali attive nel settore della cantieristica

navale e operative nei sedimi portuali di Ancona, Monfalcone

(Gorizia), Marghera (Venezia), Savona e Castellammare di Stabia

(Napoli), di non versare i dovuti contributi previdenziali e

assistenziali, quantificati in oltre 6 milioni di euro,

attraverso fraudolente compensazioni con crediti Iva inesistenti

creati ad arte da altre società conniventi o ‘cartiera’. Lo

hanno scoperto i finanzieri del Nucleo di Polizia

economico-finanziaria di Ancona – Gruppo tutela entrate,

coordinati dalla locale Procura con l’operzione ‘No credit’:

nelle scorse settimane eseguito un sequestro preventivo emesso

dal gip su beni e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni

di euro a nove società (4 con sede legale in provincia di Ancona

e 5 in Campania) e sette persone indagate per reati fiscali

commessi dal 2016.

Le indagini, durate quasi due anni, hanno riguardato nel

complesso 27 persone fisiche, denunciate per “indebite

compensazioni” (art. 10 quater del D.Lgs 74/2000), e 21 società,

ubicate nelle province di Ancona, Napoli, Roma, Milano, Salerno,

Caserta e Chieti. Tra gli indagati, la finanza segnala sette

professionisti (5 ragionieri, un commercialista e un consulente

del lavoro), residenti nelle provincie di Brindisi, Milano,

Roma, Catania, Latina, BAT e Chieti, incaricati di apporre il

visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali con sarebbe

avvenuta l’indebita compensazione di imposte. La certificazione,

per l’accusa, permetteva alle imprese di omettere il pagamento

dei contributi previdenziali e imposte e di acquisire maggiore

competitività sul mercato con fraudolento abbattimento di costi.

(ANSA).



Fonte Ansa.it