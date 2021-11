(ANSA) – NAPOLI, 03 NOV – Ammonta a oltre 5 milioni di euro

la truffa ai danni dello Stato scoperta dai Carabinieri del

Comando provinciale e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Napoli

che, con l’Inps, hanno passato al setaccio un imponente numero

di istanze di reddito di cittadinanza e scoperto 2.441 posizioni

irregolari che sono state tutte revocate. Molte sono risultate

intestate a camorristi e a loro parenti, a parcheggiatori

abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Sventato

il caso di un 46enne, arrestato, che ha finto di essere bulgaro

per intascare il beneficio. I denunciati sono 716: 422 con

pregiudizi penali, 64 per associazione mafiosa. (ANSA).



Fonte Ansa.it