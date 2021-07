(ANSA) – GENOVA, 18 LUG – Tra i 600 ragazzi dei movimenti

zapatista e altormondista che stanno dando vita al corteo

genovese in memoria del G8 del 2001 c’è anche Mark Cowell, il

giornalista inglese che fu vittima dei pestaggi da parte della

polizia all’interno della Diaz. Cowell venne gravemente ferito: riportò danni alla spina dorsale, la perforazione di un polmone

causata dalla frattura di quattro costole oltre a alcuni denti

rotti. Rimase in coma per una settimana. (ANSA).



Fonte Ansa.it