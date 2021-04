(ANSA) – ROMA, 22 APR – “L’indagine di Demoskopika sulle

infiltrazioni mafiose nel turismo è preoccupante. E’ un fenomeno

che danneggia pesantemente il comparto composto da imprenditori

seri, danneggiati dalla pandemia. Che soffrono così 2 volte il

Covid, sugli affari e sulla concorrenza mafiosa. Il governo sta

elaborando formule di finanziamento trasparente in grado di

sostenere gli operatori colpiti dall’impatto economico del

virus, al fine di renderli impermeabili dalla contaminazione

mafiosa. La ministra Lamorgese ha chiaro il quadro e credo stia

già adottando iniziative volte a frenare questo tipo di

infiltrazioni”. Così all’ANSA il ministro del turismo Massimo

Garavaglia.

Secondo l’indagine di Demoskopika supera i 2,2 miliardi, di cui

quasi il 40% concentrati nel Mezzogiorno, il giro d’affari della

criminalità organizzata derivante dall’infiltrazione

nell’economia legale del settore turistico. Alla sola ‘ndrangheta si attribuisce il 40% del giro d’affari complessivo,

e sono quasi 4.500 le aziende a maggior rischio di riciclaggio

associato a crisi di liquidità causata dalla pandemia.

“Il turismo in ginocchio per il Covid fa gola ai sodalizi

criminali”, dice il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio.

“Oltre il 13% delle imprese del comparto turistico a rischio

default a causa del Covid – spiega Rio – potrebbe subire le

strategie aggressive di infiltrazione economica della

criminalità organizzata. La prolungata emergenza, causata dalla

pandemia, ha generato una preoccupante crisi di liquidità

rendendo le imprese ancora più vulnerabili all’ingresso nel

capitale sociale di ingenti quantità di denaro dei sodalizi

criminali che necessitano di un rinvestimento legale ad alto

valore aggiunto”. E continua: “In questa direzione le mafie

provano a piegare gli imprenditori con allettanti strumenti di

welfare criminale capaci di garantire la sopravvivenza

aziendale, la copertura dei lievitati livelli di indebitamento,

una maggiore solidità finanziaria con il loro ingresso nelle

compagini societarie fino all’acquisizione totale della realtà

imprenditoriale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram