(ANSA) – ROMA, 19 MAR – E’ stato respinto dalla Cassazione il

ricorso della difesa di Alberto Stasi – il giovane condannato a

16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi

a Garlasco il 13 agosto 2007 – contro il ‘no’ alla revisione del

processo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia lo scorso

due ottobre. Evidentemente anche per gli ‘ermellini’ non ci sono



