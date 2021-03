(ANSA) – VICENZA, 10 MAR – Massaggio e somministrazione

dell’ossigeno attraverso una mascherina. Con questa tecnica,

come se fosse stato una persona, i vigili del fuoco del

distaccamento di Arzignano (Vicenza) hanno salvato oggi un

gattino rimasto prigioniero all’interno di un garage, nel comune

di Montebello Vicentino, dove è divampato un incendio per cause

accidentali. Il felino aveva provato a scappare ma è rimasto

impigliato in alcuni

Advertisements

fili.Una volta entrati nel garage, invaso dal fumo, i pompierihanno sentito i miagolii provenienti da un angolo e uno di lorol’ha portato in salvo all’esterno per le cure del caso. Appenasi è ripreso il gatto è stato consegnato alla proprietaria, cheha seguito con apprensione le operazioni di salvataggio duratemolti minuti. La donna ha poi portato il suo animale dalveterinario. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram