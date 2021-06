(ANSA) – TRIESTE, 04 GIU – Il comando provinciale della

Guardia di finanza di Trieste e l’Agenzia delle Dogane e dei

monopoli del capoluogo giuliano, coordinati dalla Procura di

Trieste, hanno sequestrato 11 milioni di pezzi (fra mascherine

chirurgiche e dd.p.i. con capacità filtrante ffp2 e ffp3)

nell’arco di circa un anno, di cui circa quattro milioni nei

primi quattro mesi del 2021, nel Porto di Trieste. Si tratta di

mascherine sprovviste delle prove di laboratorio o che

riportano, sui relativi confezionamenti, indicazioni mendaci per

il consumatore sulle qualità, inducendo in errore il potenziale

acquirente, anche sulle asserite capacità di protezione dal

virus.

I pezzi sono giunti all’hub giuliano prevalentemente dalla

Turchia ed erano destinati al territorio italiano e a diversi

paesi dell’Unione europea. Guardia di finanza e Agenzia Dogane e

monopoli da circa un anno – tenuto conto dell’emergenza

sanitaria in atto – hanno intensificato i controlli finalizzati

al contrasto dei traffici illeciti di prodotti medicali non

conformi alla normativa sanitaria. I test di laboratorio

effettuati hanno permesso, nella maggior parte dei casi, di

disconoscere la capacità filtrante dichiarata su numerosi

dispositivi, riportanti la marcatura “ce” e corredati da

documentazione tecnica emessa da un organismo notificato turco.

Accertamenti sono stati svolti anche in ambito europeo, con la

collaborazione di Olaf – ufficio europeo antifrode, ed

extraeuropeo – bloccando l’utilizzo di dispositivi non conformi

da parte di categorie di utenti maggiormente esposti al rischio

di contagio, come operatori sanitari e appartenenti alle forze

di polizia, cui tali prodotti sarebbero stati destinati. (ANSA).



Fonte Ansa.it