(ANSA) – MILANO, 09 FEB – La Procura di Milano ha segnalato

al Tribunale di Sorveglianza per eventuali valutazioni il

comportamento di Fabrizio Corona, che sta scontando il suo

cumulo pene in detenzione domiciliare, perché si starebbe

occupando in queste ultime settimane di due delle presunte

vittime che hanno denunciato Alberto Genovese, l’imprenditore

del web finito in carcere a novembre per aver stordito con

droghe e stuprato

una 18enne.A quanto si è saputo, dopo una comunicazione da parte dellapolizia il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm RosariaStagnaro – titolari delle indagini condotte dalla Squadra Mobilee dalla Gdf, assieme anche al pm Paolo Filippini – hannosegnalato alla Sorveglianza, competente nelle valutazioni edecisioni, alcune condotte dell’ex ‘re dei paparazzi’.Corona, a suo dire, si occuperebbe “professionalmente” delledue ragazze, Ylenia Demeo e Martina Facchini, che nei giorniscorsi hanno rinunciato all’anonimato per raccontare i presuntiabusi subiti e sono state intervistate e fotografate da alcunimedia. Ragazze che sono assistite dall’avvocato Ivano Chiesa,storico legale di Corona e che di recente ha fatto sapere chenon c’è alcuna “regia occulta” dell’ex ‘fotografo dei vip’ sulledue giovani. L’ex agente fotografico “lavora per Athena – hadetto – che fornisce contributi giornalistici, e quindi fa ilsuo mestiere”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

