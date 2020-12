(ANSA) – CATANIA, 05 DIC – Un pericoloso cartello di ‘facilitatori’ del traffico internazionale di migranti collegato

con gruppi criminali in Turchia e Grecia è stato smantellato

dalla polizia che ha eseguito il fermo di 19 indagati emesso

dalla Procura distrettuale di Catania. Il provvedimento, che

ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata al

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato eseguito

a Bari, Milano, Torino e Ventimiglia

(Imperia) dalla squadremobili di Siracusa e degli altri capoluoghi interessati e dalServizio centrale operativo. La complessa indagine ha fatto lucesu quello che è indicato come “un necessario anello dicongiunzione” in Italia con “gruppi criminali attivi in Grecia eTurchia, che agevolavano i migranti nel percorso verso la metaprivilegiata, Francia e Nord Europa, attraverso la ‘rottaorientale’ che passa per Afghanistan, Pakistan, Iran, Turchia,Grecia e Italia”.

Fonte Ansa.it

