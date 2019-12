(ANSA) – TOKYO, 31 GEN – L’ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, conferma di aver lasciato il Giappone e di essere in Libano. Attraverso i suoi legali, ha dichiarato oggi che non stava fuggendo dalla giustizia ma sta piuttosto cercando di evitare “ingiustizia e persecuzione politica”.

L’ex presidente Nissan, che si trovava ai domiciliari a Tokyo in attesa di processo per frode industriale e fiscale, non ha fornito dettagli su come è uscito dal Giappone ma ha promesso di parlare presto ai giornalisti.

“Ora sono in Libano e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario giapponese truccato in cui si presume la colpa, la discriminazione dilaga e vengono negati i diritti umani di base, in flagrante disprezzo degli obblighi legali del Giappone ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che è vincolato a sostenere”, si legge in una dichiarazione.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram