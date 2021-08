(ANSA) – PISA, 01 AGO – Per stabilire il contesto in cui è

morto Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni

di Marsala (Trapani), trovato carbonizzato il 25 luglio in un

campo vicino a Pisa, i carabinieri del nucleo investigativo

stanno esaminando anche le immagini registrate da decine di

telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, per

cercare possibili indizi o verificare se hanno ripreso le ultime

ore di vita del giovane. Il giovane potrebbe aver incontrato e

parlato con qualcuno. L’area è abbondantemente coperta dalle

telecamere, almeno fino alle soglie della zona di campagna dove

è stato ritrovato il cadavere. Il tragitto dalla casa al campo

dove è stato trovato morto è di 5 km. Sue tracce sono state

trovate dai cani molecolari nella stazione di Pisa San Rossore,

uno scalo secondario. Sequestrata la sua camera da letto

nell’appartamento, non distante dalla facoltà alla quale era

iscritto, che condivideva con due coinquilini affittuari come

lui. Dalle indagini emerge che il 23enne aveva scelto di restare

a Pisa anche nei mesi del lockdown e delle lezioni universitarie

con modalità di didattica a distanza (Dad), anziché rientrare

nei luoghi di origine come hanno fatto moltissimi studenti fuori

sede. (ANSA).



Fonte Ansa.it