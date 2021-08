(ANSA) – MILANO, 17 AGO – Sarà allestita nella sede di

Emergency, in via Santa Croce a Milano, la camera ardente di

Gino Strada, il fondatore dell’associazione morto in Francia lo

scorso 13 agosto, che resterà aperta da sabato a lunedì.

L’ingresso, spiegano da Emergency, sarà libero e aperto a

tutti ma all’interno della camera ardente gli ingressi saranno

contingentati, come prevedono le norme anticovid. Sabato

l’apertura sarà dalle 16 alle 22, domenica dalle 10 alle 22 e

lunedì dalle 10 alle 14. (ANSA).



Fonte Ansa.it