(ANSA) – CATANZARO, 09 GIU – Stava giocando sotto casa con la bici quando ha accusato un forte dolore al petto e si è accasciato a terra. Subito soccorso dai genitori, un bambino di 9 anni, è stato portato nell’ospedale di Catanzaro dove è giunto in fin di vita ed è morto poco dopo a causa di un arresto cardiaco.

Il fatto è avvenuto nel quartiere Aranceto nella zona sud della città dove la piccola vittima abitava con i genitori. Il decesso,da quanto si è potuto apprendere, anche se i sanitari del pronto soccorso del nosocomio del capoluogo non hanno fornito alcuna indicazione, potrebbe essere dovuto a cause naturali legate ad una possibile malformazione cardiaca. Per chiarire le cause della morte del piccolo è stata disposta l’autopsia.



