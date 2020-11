Domenica 15 novembre 2020 ricorre la «Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada» promossa dall’ONU e dalla Federazione europea vittime della strada. Sensoworks si fa portavoce di un sistema di nuova generazione per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture stradali.



In occasione della «Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada» promossa dalle Nazioni Unite e dalla Federazione europea vittime della strada, Sensoworks (www.sensoworks.com), la startup italiana specializzata in monitoraggio

infrastrutturale supportata da piattaforme multilivello, vuole

Sensoworks, che ha da tempo dato avvio ad un innovativo sistema finalizzato alla sorveglianza di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie, con l’occasione annuncia inoltre che —a partire da gennaio 2021— il «sistema Sensoworks» si arricchisce di nuove features che consentiranno una ancora più efficace sorveglianza e monitoraggio di migliaia di opere presenti sulle nostre strade, aumentando fortemente l’efficienza e la trasparenza dei processi.

In Italia —secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche— vi sono circa 12 mila infrastrutture stradali da revisionare. Con il «sistema Sensoworks» è possibile controllarli tutti da remoto e prevedere un evento infrastrutturale prima che si verifichi, non solo a livello di ponti e strade, ma anche a livello “building” nei palazzi, uffici e scuole.

«Abbiamo creato Sensoworks per essere in grado di raccogliere e processare l’insieme dei big data relativi alle infrastrutture con una velocità ed un’efficienza fuori dalla portata umana. Il “sistema Sensoworks” è in grado di suggerirci corrispondenze e legami tra gruppi di dati che a noi umani sfuggirebbero» spiega Niccolò De Carlo, ceo e co-fondatore di Sensoworks (www.sensoworks.com).

Questa tecnologia di ultima generazione consente di rimediare in tempo ad una situazione imprevista, prima che il degrado si aggravi e richieda interventi più importanti e più costosi, attraverso un monitoraggio in continuo, migliorando la sicurezza delle infrastrutture ed aumentando la trasparenza della gestione.

Dall’optronica alla cybersecurity, Sensoworks annovera competenze all’avanguardia in aree chiave per questo settore. Per questo è stata scelta da big player come Acea, Anas ed Autostrade come partner tecnologico di riferimento per la realizzazione, la messa in esercizio e la manutenzione di questi innovativi sistemi di monitoraggio.

Come funziona il sistema? L’architettura Sensoworks in fondo è semplice, suddivisa in 4 macro-aree: la rete di sensori, il sistema di trasmissione, il sistema di raccolta dati e —fondamentale— l’algoritmo di elaborazione creato ad hoc.

Il software di monitoraggio —anch’esso creato da Sensoworks— svolge poi in maniera completamente automatica e continua le azioni di monitoraggio facendo scattare un allarme qualora vengano oltrepassati i valori di soglia pre-impostati per ogni sensore collegato.

