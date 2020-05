Coop Edile+Hobby presenta una pagina tematica interattiva per la Giornata

Mondiale delle Api

Le api sono tra gli insetti più importanti di tutti. Tuttavia, questi insetti, e il problema della distruzione del loro habitat che li accompagna, ricevono ancora ben poca attenzione. Coop Edile+Hobby si impegna da anni nella protezione delle api ed in occasione della Giornata Mondiale delle Api presenta una pagina tematica interattiva, che permette all’utente di mettersi nei panni di questi preziosi insetti.

L’attenzione verso la Giornata Mondiale delle Api

Per Coop Edile+Hobby la protezione delle api è un impegno ovvio. Il 20 maggio 2020, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, questo progetto interattivo sarà pubblicato contemporaneamente in tedesco, francese e italiano. Combinando elementi ludici con fatti e suggerimenti interessanti, il progetto mira a creare l’attenzione necessaria e allo stesso tempo a incoraggiare l’azione individuale nell’interesse delle api.

Esplorare un giardino o un balcone attraverso gli occhi di un’ape

Grazie alla presentazione interattiva, il cambio di prospettiva è particolarmente giocoso. I visitatori del sito hanno la possibilità di esplorare un giardino o un balcone come un’ape. Non appena si entra nel giardino o nel balcone, il puntatore del mouse si trasforma in un’ape e il volo può iniziare. Molti elementi tipici delle piante e del giardino possono essere analizzati in volo ed esaminati per la loro importanza per le api. Le possibilità di miglioramento, le istruzioni e altre fonti mostrano come questi elementi possano essere resi ancora più favorevoli alle api.

Come possono essere accoglienti per le api il giardino e il balcone?

Grazie ad un quiz vi è la possibilità di ottenere un punteggio individuale per la vostra area all’aperto. Ad ogni punteggio corrisponde una valutazione dal punto di vista delle api, che rivela se il giardino o il balcone sia accogliente per le api o se queste preferiscano evitarlo. In questo modo l’utente può identificare i potenziali di miglioramento per dare un contributo alla salvaguardia delle api.

I fatti più interessanti sulle api

Oltre agli elementi interattivi, nella pagina tematica vengono presentati numerosi fatti sulle api, che meritano di essere conosciuti. Alcuni di questi sono:

• Le api sono il terzo animale da reddito più importante della Svizzera.

• Per produrre 500 g di miele un’ape vola per una distanza equivalente a 3 volte la

circonferenza della Terra.

• Un’ape vola su almeno 2000 fiori al giorno.

