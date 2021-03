Oggi è la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down: un appuntamento internazionale (voluto da Down Syndrome International e sancito ufficialmente anche da una risoluzione dell’ONU) nato per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza sulla sindrome di Down, per creare una nuova cultura della diversità e per promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone con sindrome di Down.

Detta Trisomia 21, è caratterizzata dalla presenza di

un cromosoma in più (tre invece di due) nella coppia cromosomica n. 21 all’interno delle cellule. L’AIPD, nata nel gennaio del 1979 da un piccolo gruppo di famiglie, ha scelto di provare a raccontare la “connessione” e la relazione attraverso la semplicità degli sguardi, da cui tutto ha inizio.

Un video per raccontare come da uno sguardo di pochi minuti possa nascere una connessione profonda. Perché – dice l’associazione – connettersi non è facile, con la pandemia che ci ha fisicamente allontanati, nascondendo i sorrisi. Gli occhi però sono rimasti scoperti e hanno imparato a sorridere. La relazione, quindi, attraverso la semplicità degli sguardi, da cui tutto ha inizio

Fonte Ansa.it

