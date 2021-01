(ANSA) – MILANO, 31 GEN – “L’indifferenza porta alla

violenza, perché l’indifferenza è già violenza”. Lo ha detto la

senatrice a vita Liliana Segre, che oggi ha portato la sua

testimonianza al Memoriale della Shoah di Milano in occasione

dell’evento, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, che ricorda

la deportazione degli ebrei di Milano dal Binario 21. Liliana

Segre è stata deportata ad Auschwitz il 30 gennaio del

1944.“Quando i violenti erano aiutati dai fascisti ci guardavamointorno e sentivamo le urla e le grida in italiano. Erano inostri fratelli – ha aggiunto -. Quando ci hanno spinto neivagoni e sigillati ognuno piangeva con le lacrime dell’altro. Ilgiorno dopo ero già una ragazza vecchia che cercava di nonsentire e non vedere. Cominciavo a cercare di sottrarmi alladisperazione e cercavo di avere quella forza che hanno gliadolescenti, che sono fortissimi e possono cambiare il destinoloro e dei loro genitori spesso deboli”.“La memoria è fondamentale per il futuro, questo è un luogodi riscatto per Milano – ha aggiunto il sindaco di MilanoGiuseppe Sala -, perché qui è nato il fascismo e non dobbiamodimenticarci che i pericoli per quella sciagura storica nonsono finiti”. (ANSA).

