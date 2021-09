(ANSA) – FIRENZE, 08 SET – Si è avvalso della facoltà di non

rispondere Emanuele Impellizzeri, il 38enne fermato per

l’omicidio di Chiara Ugolini, la 27enne trovata uccisa la sera

del 5 settembre nel suo appartamento a Calmasino (Verona).

L’uomo, che venne bloccato domenica sera nei pressi di Firenze

dalla polizia stradale mentre fuggiva in moto sulla A1, questa

mattina è comparso davanti al gip del tribunale fiorentino,

Angela Fantechi, per l’interrogatorio di convalida del fermo,

ma, secondo quanto si apprende, non avrebbe risposto al giudice.

La decisione del gip sulla convalida del fermo è attesa nelle

prossime ore. (ANSA).



Fonte Ansa.it