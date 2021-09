(ANSA) – VERONA, 05 SET – Una giovane donna è stata trovata

morta, in un lago di sangue, questa sera in un appartamento a

Calmasino di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il

lago di Garda. E’ stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere, e ad avvertire le forze dell’ordine. Il

quadro è quello di un omicidio, anche se c’è stretto riserbo da

parte dei Carabinieri in queste immediate fasi delle indagini.

La vittima aveva 27 anni. Secondo quanto si è appreso, si era

trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di

Garda per vivere con il compagno. L’allarme è scattato perchè la

27enne non si era presentata al lavoro. (ANSA).



Fonte Ansa.it