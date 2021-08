(ANSA) – MILANO, 27 AGO – La Squadra mobile di Milano ha

fermato oggi un uomo accusato di aver violentato la mattina del

9 agosto una dipendente dell’ospedale San Raffaele che si stava

recando a lavorare. Il fermo è stato eseguito nell’inchiesta

dell’aggiunto milanese Letizia Mannella e del pm Rosaria

Stagnaro.

La violenza ai danni della giovane ventenne è avvenuta in

strada nei pressi della zona di Cascina Gobba, non lontano

dall’ospedale. Il fermato è un uomo di circa 30 anni, di origine

nordafricana. Decisive nelle serrate indagini degli

investigatori le analisi delle telecamere e anche il ‘match’ del

Dna.

Stando a quanto ricostruito nelle

indagini, l’uomo, senza permesso di soggiorno e senza precedenti

penali, ha visto passare la giovane che, verso le 6.30 del

mattino, si stava recando a piedi in ospedale dove lavora e l’ha

aggredita, trascinandola in una zona non visibile e chiusa a

lato della strada e l’ha violentata.

Si è arrivati, poi, nel giro di pochi giorni al fermo per

violenza sessuale perché gli investigatori della Squadra mobile

hanno analizzato tutte le telecamere di sorveglianza della zona,

frame dopo frame, incrociando questi dati con i tabulati

telefonici. Decisivo è stato anche il riscontro ottenuto con

lecanalisi sul Dna, che hanno fornito un ‘match’ tra quello

dell’aggressore e quello che era stato rintracciato. (ANSA).



Fonte Ansa.it