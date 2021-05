(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Orientare i ragazzi al mondo del

lavoro anche dopo le medie e non soltanto concluse le superiori.

Lo ha annunciato la ministra alle Politiche Giovanili Fabiana

Dadone partecipando al Convegno Nazionale “Ci sto? Affare

Fatica!” “Una delle più grandi difficoltà che ha ancora oggi questo

Paese – ha sottolineato – è quello di riuscire ad orientare i giovani

rispetto alle prospettive del mondo del lavoro. Su questo

all’interno del Pnrr , di cui si sente molto parlare ma so che i

ragazzi hanno una contezza limitata sui contenuti per cui stiamo

provando a fare delle campagne che spieghino a loro in termini

chiari e pratici come i finanziamenti riusciranno ad avere

un’incidenza sulle proprie vite. E in termini di orientamento ci

sono proprio delle progettualità che riguardano uno specifico

accompagnamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro che oggi all’interno del Piano Nazionale è previsto soltanto al

termine delle scuole superiori, ma che io invece – ha spiegato

Dadone – voglio provare a spostare, e di questo ne parlerò

insieme al ministro dell’Istruzione, già al termine delle scuole

medie perché anche quella, secondo me, è una fase importante

nella quale serve dare un’indicazione, serve presentare nuovi

modelli e prospettive per permettere effettivamente ai nostri

ragazzi di capire quali siano le nuove professioni, che tipo di

attività vogliano svolgere ed avere dei modelli di fronte

permette effettivamente di farsi un’idea più chiara di quali

possano essere le prospettive del futuro”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

