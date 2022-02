Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Fuori dal coro c’era la dottoressa Maria Rita Gismondo. “In questo momento non c’è nessun dato epidemiologico che giustifichi uno stato di emergenza e delle misure di restrizione” ha detto.

“Ci sono invece allarmarti segni economici, psicologici, che fanno vedere un danno eccessivo da parte di queste restrizioni. Tutti i dati, e anche l’OMS stesso lo dice, ci stanno portando verso la fine della pandemia. Dobbiamo aprire non restringere”.

Ecco invece cos’ha risposto quando Giordano le ha chiesto di commentare la decisione del governo di far indossare le mascherine all’aperto per ancora 10 giorni.

“Se la cosa non fosse ridicola e grave per le persone, si direbbe che ci preparano in maniera asettica al giorno di San Valentino” ha risposto scherzando la virologa.

Poi ha aggiunto: “Non penso che sia questo l’obiettivo, l’obiettivo è quello, purtroppo, di mantenere questo stato di oppressione e di ansia. Non c’è alcun elemento scientifico che giustifichi nuove misure di restrizione“.

Fontehttps://www.oltre.tv/gismondo-scienza-vero-motivo-restrizioni-video/