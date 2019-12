(ANSA) – PISA, 28 DIC – Calcinacci sono caduti a Pisa da un cavalcavia dell’autostrada A/12 sulla via Aurelia, che è sottostante, senza causare danni a persone o veicoli in transito. Sul posto i vigili del fuoco che dopo un sopralluogo hanno escluso danni strutturali. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. La verifica dei pompieri non ha evidenziato problemi di natura strutturale ma solo di manutenzione ordinaria.

Una squadra ha rimosso le parti pericolanti mentre polizia stradale, carabinieri e polizia municipale sono intervenuti per regolare il traffico e consentire che le operazioni si svolgessero in sicurezza. E’ intervenuto anche personale della società autostradale.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram