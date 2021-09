(ANSA) – CASTROVILLARI, 22 SET – Si è insediato stamani il

nuovo procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio.

Sessant’anni, proveniente dalla Dda di Napoli, ha preso il posto

di Eugenio Facciolla, trasferito due anni fa dal Csm. Nel

periodo di vacatio la Procura è stata diretta dal facente

funzione Simona Manera. Alla cerimonia erano presenti, tra gli

altri, il presidente del tribunale Massimo Lento, il procuratore

di Catanzaro Nicola Gratteri, il presidente dell’ordine degli

avvocati Roberto Laghi, il comandante della Legione Carabinieri

Calabria Andrea Paterna, e i pm della dda di Napoli Giordano e

Lucantonio.

“Io credo – ha detto D’Alessio – che la cosa fondamentale è

la credibilità. Noi dobbiamo essere credibili, soprattutto in

territori come questi nei quali il livello di mancanza di

fiducia nella giustizia è alto. Questo sarà il primo obiettivo

che intendo conseguire. Poi ho bisogno della collaborazione di

tutti, dei colleghi, degli amministrativi. Spero di fare squadra

comune. Ho bisogno della collaborazione della persona, tra

virgolette, più umile, dell’avvocatura con la quale ho

intenzione presto di iniziare un confronto nel quale, nella pari

dignità e nel rispetto e nella credibilità dei ruoli, vengano

evidenziati i problemi reali rispetto ai quali cercare, ove

possibile, una soluzione condivisa e rispettosa di tutti. Ho

bisogno della collaborazione del Tribunale. Dobbiamo rendere

credibile il nostro lavoro facendolo bene. Ci sarà chiesto il

conto, ce lo stanno già chiedendo, e c’è anche il rischio di chi

ce lo chiede strumentalmente. Dobbiamo essere pronti a questa

sfida. Io credo che il primo obiettivo sia lavorare insieme.

Sono queste le uniche cose che in questo momento di grande

commozione mi sento di dire, per il resto il mio ufficio sarà

aperto a tutti. Io non sono calabrese ma ho la fortuna, grazie

alla persona che mi accompagna nella vita e che ha fatto qui per

diversi anni il giudice, di conoscere la mentalità dei

calabresi, dove ho ritrovato molto della nostra mentalità. Ci

sono tantissime persone per bene ai quali occorre fare in modo

che la mattina, quando vedono una caserma dei carabinieri, un

ufficio giudiziario sappiano di poter contare su persone che non

le tradiranno”. (ANSA).



Fonte Ansa.it