(ANSA) – NEW YORK, 6 GEN – “1917” è il miglior film drammatico del 2019 secondo la giuria dei Golden Globes. Sam Mendes ha accettato la statuetta dopo aver ricevuto il premio come miglior regista: in entrambi i casi le maggiori sorpresa della serata al Beverly Hills Hotel di Los Angeles.



