(ANSA) – NEW YORK, 6 GEN – “Parasite” è il miglior film straniero. Lo ha deciso la giuria dei Golden Globes. “Una volta che supererete la barriera dei sottotitoli sarete introdotti a un mondo incredibile di film”, ha detto il regista sudcoreano Bong Joon-Ho accettando il premio che potrebbe aprire la strada al miglior film in assoluto del 2020 agli Oscar del 9 febbraio. Le regole dei Golden Globes non permettono che un film straniero sia candidato come miglior film. Bong è candidato come miglior regista, un premio ancora non assegnato.



