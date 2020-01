(ANSA) – NEW YORK, 6 GEN – Come da pronostico, “C’era una volta…a Hollywood” di Quentin Tarantino ha vinto il Golden Globe per la miglior commedia o musical del 2019, secondo la giuria dei premi in corso a Los Angeles. Tarantino ha vinto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria.



