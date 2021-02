(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Il Presidente della Conferenza

Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha inviato

al premier Mario Draghi un messaggio con “i migliori auguri per

l’importante e delicato compito che attende Lei e il nuovo

Governo in una fase tanto complessa per la storia del nostro

Paese, dell’Europa e del mondo intero”. “L’Italia ha bisogno di

unire le forze”, sottolinea la Cei.



“La Chiesa che è in Italia sarà un interlocutore attento ecollaborativo, come sempre avvenuto, nel rispetto dellereciproche competenze”, assicura Bassetti.I vescovi auspicano una particolare attenzione del governoalle famiglie segnate dalla crisi. “Siamo certi che Ella vorràassegnare una prioritaria attenzione – si legge nel messaggiodell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve – proprio allepersone e alle famiglie maggiormente segnate dalla sofferenza,dalla precarietà e dalla crisi economica. Abbiamo anche potutoapprezzare, in continuità con i Suoi precedenti incarichi, unaparticolare sottolineatura dell’orizzonte politico europeo, conuno sguardo rivolto alla solidarietà tra le Nazioni, alla pace,allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale”.“Abbiamo seguito con trepidazione e preoccupazione glisviluppi della recente crisi politica, ben sapendo che l’Italiaha bisogno di unire le forze per affrontare le pesanti, persinotragiche, ricadute della pandemia da Covid-19. Quest’emergenza”,conclude Bassetti, “ha posto in evidenza fratture molteplici:sanitarie, sociali, economiche, educative, generando fra l’altronuove e diffuse povertà”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

