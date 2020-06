(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “‘La Mossa Del cavallo’ non corrisponde a un cambio di governo, né a un rimpasto o un allargamento della maggioranza, che non vedo all’orizzonte ma a un cambio di cultura politica per il futuro dell’Italia”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il suo volume alla Galleria Borghese. “Sono d’accordo con le cose dette ieri da Conte al 95%. Credo che la legislatura finirà nel 2023”, aggiunge.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram