(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm

del 7 agosto scorso che recita: “restano sospese le attività che

abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,

all’aperto o al chiuso”. Questa – a quanto si apprende – la

posizione che sarà sostenuta dagli esponenti dell’Esecutivo alla

riunione delle 16 con le Regioni. In particolare, il ministro

della Salute, Roberto Speranza, potrebbe presentare un

provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare

al dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco

Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la “chiusura dopo

Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei

contagi in continua crescita spingono verso lo stop al ballo.

(ANSA).



