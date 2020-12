(ANSA) – CAGLIARI, 05 DIC – “Gravissime carenze correlate

alla sicurezza della navigazione”. È la ragione che ha spinto la

Guardia costiera di Cagliari a ‘bloccare’ nel porto di

Portovesme, nel sud ovest della Sardegna, la nave mercantile

Stellar Toledo, battente bandiera di Antigua & Barbuda e con 16

persone di nazionalità ucraina tra l’equipaggio. È stata infatti

condotta una ispezione dettagliata dal team specializzato Port

State

Advertisements

Control appartenente alla Capitaneria di Porto diCagliari, mirata a verificare da un lato il rispetto delleconvenzioni applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggiinternazionali e dall’altro delle condizioni di sicurezza deicargo, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggiimbarcati e alla protezione dell’ambiente marino dagliinquinamenti.Nel corso del controllo sono state riscontrate 13 carenze,dieci delle quali così gravi da portare al fermo amministrativodella nave. È stata inoltre disposta una verifica addizionale alsistema di gestione della sicurezza prima della partenza dellanave da parte degli ispettori dell’Amministrazione di bandiera.La motonave proveniente dalla Namibia, non potrà ripartire dalporto di Portovesme sino a quando non saranno ristabilite lenecessarie condizioni di sicurezza di bordo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram