(ANSA) – MILANO, 07 AGO – Continua la protesta dei ‘no green

pass’ a Milano. I manifestanti, che si sono radunati a partire

dalle 17:30 in piazza Fontana a due passi dal Duomo, hanno

sfilato prima per le vie del centro città in oltre 5 mila. Poi

hanno proseguito la loro protesta, in un corteo non autorizzato

dalle forze dell’ordine, verso la stazione Centrale e da lì si

sono diretti verso la sede della Regione Lombardia. Lì, in

piazza Città di Lombardia, circa mille manifestanti hanno

continuato a gridare slogan contro l’introduzione dell’obbligo

del green pass e a scandire slogan come “libertà, libertà”.

(ANSA).



