(ANSA) – VENEZIA, 08 NOV – Un gruppo di una quarantina di

poliziotti del reparto mobile è sceso in strada stamane davanti

alla caserma della Celere di Padova per protestare contro la

gestione degli agenti nel presidio delle manifestazioni e i

cortei dei ‘no green pass’ che da mesi si svolgono nelle piazze

italiane. Il reparto secondo Celere di Padova garantisce il

personale, oltre che nella città euganea, anche per le proteste

che si svolgono a Trieste e in altri centri del Triveneto.

“Chiediamo che il Ministero dell’Interno intervenga quanto

prima perché gli agenti sono allo stremo delle forze. I

poliziotti rischiano la pelle davanti a manifestanti sempre più

aggressivi e violenti” spiegano i sindacalisti del Sap e Fsp.

“Turni massacranti, poca attenzione ai distanziamenti in

trasferta – aggiungono – assenza di riposi e ferie; le

manifestazioni No Pass si aggiungono ai tanti impegni degli

agenti che stanno vivendo sulla loro pelle un’emergenza

continua”. A Padova, hanno spiegato i rappresentanti sindacali,

ci sono 450 agenti nel reparto mobile, “e già in 130 hanno

chiesto il trasferimento ad altri uffici , la situazione è

insostenibile”. (ANSA).



