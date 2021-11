(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Foglio di via obbligatorio con

divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Puzzer, il

portuale di Trieste a capo della protesta no green pass,

arrivato stamattina in piazza del Popolo a Roma dove ha

posizionato un banchetto e protestato contro il certificato

verde. A stabilirlo la Questura di Roma intimandogli di fare

rientro a Trieste entro le 21 di domani. In caso di violazione –

viene spiegato – commetterà un nuovo reato. A quanto riferito,

verrà denunciato alla Procura per manifestazione non

preavvisata.

“Buonasera a tutti, come avete saputo ero in Questura a fare

accertamenti. Sono stati un po’ lunghi, si sono accertati di

tutto. Sono stato trattato con i guanti. Erano proprio brave

persone, gente che non c’entra con questo sistema, anzi. L’unica

cosa che vi dico domani sarò a Trieste. Stiamo tutti tranquilli,

domani, dopo aver parlato con l’avvocato, faremo un comunicato

di ‘Gente come noi’. Grazie per il supporto e per la

preoccupazione”, ha detto Puzzer in un messaggio audio diffuso

attraverso il canale telegram di ‘Gente come noi Fvg’.

“Possiamo tranquillizzare chi è a casa e anche i miei

parenti, sono stato portato in questura per accertamenti, e lo

dico senza fronzoli, sono stato trattato molto gentilmente e

molto umanamente, anche perché hanno capito che sono una brava

persona”, ha detto anche raggiunto al telefono durante la

puntata di “Fuori dal Coro” in onda stasera su Retequattro.

(ANSA).



Fonte Ansa.it