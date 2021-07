(ANSA) – TRIESTE, 23 LUG – “Solo oggi si sono prenotate per

la vaccinazione anti Covid-19 ben 7.059 persone. Un risultato

importante che conferma quanto la decisione di introdurre alcune

limitazioni nell’accesso a locali ed eventi pubblici per chi non

è in possesso del Green pass a partire dal 6 agosto abbia già

inciso su coloro che sono indecisi riguardo al vaccino”. Lo ha

detto il vicegovernatore del Fvg con

delega alla Salute, Riccardo Riccardi, commentando la

rilevazione effettuata alle 17.30 sui dati odierni delle

prenotazioni per la somministrazione del vaccino.

Riccardi ha precisato: “In questi giorni stiamo assistendo a

un incremento dei contagi e il vaccino è l’unico strumento con

il quale potremo sconfiggere definitivamente il coronavirus e

ritornare alla normalità. Inoltre, vaccinarsi è, oltre a una

forma di tutela per se stessi, un gesto di responsabilità nei

confronti degli altri, in particolare di coloro che per motivi

di salute non possono essere immunizzati”. (ANSA).



Fonte Ansa.it