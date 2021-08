“La decisione di adottare il green pass per il personale scolastico, con relative sanzioni in caso di inadempienza, è stata assunta dal Governo in modo unilaterale, nonostante la Amministrazione Scolastica e Sindacati siano da tempo impegnati a trovare soluzioni utili per far ripartire la scuola in presenza. Anche per questa ragione, in una categoria già vaccinata al 90%, il provvedimento assunto sta alimentando forti tensioni, come spesso accade quando si assumono decisioni frettolose e radicali”. Lo scrivono in una nota unitaria i sindacati della scuola. Basta “diktat”, “la scuola non si riapre per decreto”, serve il “confronto”.



Fonte Ansa.it