(ANSA) – MILANO, 09 OTT – Dopo aver percorso le vie del

centro di Milano, i manifestanti ‘no green pass’ – circa 5mila

-, hanno raggiunto piazza San Babila per poi imboccare corso

Venezia in direzione piazzale Loreto. Grande confusione alla

testa del corteo che sembra non avere una meta precisa, con i

manifestanti che più volte, dopo aver imboccato una direzione,

hanno invertito la marcia.

In tilt il traffico nel centro cittadino, con i mezzi

pubblici deviati o costretti a fermarsi a causa del passaggio

del corteo. (ANSA).



Fonte Ansa.it