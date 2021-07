(ANSA) – TRIESTE, 23 LUG – Alcune centinaia di persone, senza

mascherine e vicine tra loro, stanno manifestando in piazza

della Borsa a Trieste contro il Green pass e “il vaccino

genetico sperimentale ‘per vivere'”. L’iniziativa è promossa da

Alister (Associazione per la libertà di scelta delle terapie

mediche) e da ‘Vivere o sopravvivere’.

Su un palco, allestito nel centro della piazza, si alternano

interventi per ribadire il no alle misure introdotte dal

governo. “Il Green pass non è giustificato da niente – afferma

Walter Pansini, presidente di Alister Trieste – perché tutta

l’architettura del Covid si poggia sull’analisi di un tampone

che viene usato in modo non scientifico”.

“Vergogna”, “Assassini”, “Non si toccano i bambini” sono tra

i cori che si levano tra la folla, alternati a fischi. Alcuni

manifestanti indossano al collo cartelli con su scritto “Cittadina italiana discriminata’ o “Green pass uguale

Apartheid”. Sono stati esposti striscioni con lo slogan “No

Green Pass”, con la parola Green sostituita da Black. (ANSA).



Fonte Ansa.it